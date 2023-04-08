Юран раскрыл детали своего контракта с «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал об условиях своего контракта с клубом.

«Контракт до конца сезона. Но если мы остаёмся в РПЛ, он автоматически продлевается ещё на два года. То есть там уже не будет переговоров. Решаем задачу — соглашение сразу пролонгируется», — приводят слова Юрана «Известия».

«Пари Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 21 матча. Юран был представлен в качестве нового главного тренера клуба во вторник, 4 апреля. Предыдущий тренер Артём Горлов успел провести в нижегородской команде шесть официальных матчей: в них «Пари НН» потерпел пять поражений, включая четыре из четырёх в Российской Премьер-Лиге. Такое неудачное выступление опустило нижегородцев в зону стыковых матчей турнирной таблицы.