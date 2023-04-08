Женская сборная России сыграла вничью с национальной командой Беларуси

Вчера, 7 апреля, состоялся товарищеский матч, в котором встречались женские сборные Беларуси и России. Игра прошла на стадионе ФК «Минск» в Минске (Беларусь). Итоговый счёт матча — 0:0.

Во втором тайме полузащитница сборной России Яна Шеина заработала пенальти. Защитница лондонского «Челси» россиянка Алсу Абдуллина не смогла переиграть голкипера сборной Беларуси Наталью Воскобович. Вратарь отразила и добивание Елизаветы Лазаревой. Это произошло на 71-й минуте встречи. В дальнейшем команды ещё обменялись опасными моментами, но открыть счёт так и не смогли.

В понедельник, 10 апреля, женские сборные Беларуси и России проведут повторный товарищеский матч. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.