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Андрей Ещенко — о «Спартаке»: невозможно выигрывать все матчи, иногда проигрываешь

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о результатах команды перед матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«Это будет дерби! Надеюсь, народ придёт на матч с «Динамо». Как и надеюсь на победу «Спартака». Получится хорошая игра.

Спад результатов у «Спартака»? Невозможно выигрывать все матчи. Иногда и проигрываешь, но это надо преодолевать. Надеюсь, что обыграют «Динамо» и с позитивным настроем будут продолжать дальше», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт сегодня на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России «Динамо» на своём поле одержало победу над «Спартаком» со счётом 1:0.