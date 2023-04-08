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Кержаков — о Конте: мне очень нравятся его взгляды на футбол и тактические решения

Кержаков — о Конте: мне очень нравятся его взгляды на футбол и тактические решения
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Бывший нападающий сборной России и испанской «Севильи» Александр Кержаков рассказал о своих тренерских предпочтениях.

«Я очень кайфовал от Антонио Конте в тот год, когда он стал чемпионом с «Интером». Я смотрел практически все матчи. И мне очень нравился его подход, взгляды на футбол, тактические решения.

Конте очень жёсткий тренер. Я слышал о его тренировках: ввод мяча от ворот могли тренировать два часа. Например, в «Челси»: Азар стоял на противоположной половине поля и мог даже ни разу не коснуться мяча за полтора часа. Ну, это круто», – сказал Кержаков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Александр Кержаков в качестве тренера провёл два полноценных сезона (с «Томью» (2020/2021) и с «Пари НН» (2021/2022)). Также российский специалист успел поработать без малого два месяца в кипрском клубе «Кармиотисса».

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