Российский тренер Александр Кержаков рассказал, сколько ему платили в кипрской «Кармиотиссе». Отметим, что сейчас Кержаков уже покинул пост наставника команды, однако интервью он давал в период своей работы, поэтому обо всём говорит в настоящем времени.

«Получаю ли я на Кипре больше 200 тыс. рублей? Нет. Зарплата – плюс-минус две тысячи евро. Я не работал и ничего не получал несколько недель назад, а сейчас занимаюсь своим любимым делом и ещё за это что-то получаю. Плюс мне оплачивают квартиру и машину, поэтому на что мне жаловаться?» — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Кержаков, который ранее работал в «Томи» и «Пари Нижний Новгород», пробыл на месте наставника «Кармиотиссы» всего лишь два месяца. Под руководством российского специалиста кипрская команда провела семь матчей, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.