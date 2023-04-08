«Челси» уступил «Вулверхэмптону» в первом матче Лэмпарда. «Тоттенхэм» обыграл «Брайтон»

Лондонский «Челси» в первом матче после возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера уступил на выезде «Вулверхэмптону» со счётом 0:1.
Единственный забитый мяч на счету Матеуса Нунеса. Португалец отличился на 31-й минуте. Минимальное преимущество «Вулверхэмптон» сумел сохранить до финального свистка.
После 30 матчей «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков, опережая «Вулверхэмптон» на семь баллов.
«Тоттенхэм» дома обыграл «Брайтон» со счётом 2:1.
Счёт на десятой минуте игры открыл корейский форвард «шпор» Сон Хын Мин с передачи Ивана Перишича. Таким образом, Сон стал первым азиатским игроком со 100 голами в АПЛ.
Минимальное преимущество лондонский клуб сохранял до 34-й минуты, когда Льюис Данк с передачи Солли Марча восстановил равновесие. «Тоттенхэм» сумел вырвать победу в концовке встречи. На 79-й минуте окончательный счёт установил Гарри Кейн, забив с передачи Пьер-Эмиля Хёйбьерга.
Отдельно стоит отметить обоюдное удаление тренеров на 59-й минуте матча: арбитр Стюарт Атвелл отправил на трибуны Кристиана Стеллини и Роберто Де Дзерби.
В активе у «Тоттенхэма» 50 очков. Лондонский клуб занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» идёт седьмым, сумев набрать 46 очков в 27 играх.
- 8 апреля 2023
-
20:38
-
20:34
-
20:26
-
20:22
-
20:13
-
20:13
-
20:08
-
19:51
-
19:49
-
19:41
-
19:38
-
19:36
-
19:28
-
19:26
-
19:25
-
19:22
-
19:12
-
18:58
-
18:54
-
18:53
-
18:50
-
18:42
-
18:36
-
18:31
-
18:26
-
18:25
-
18:21
-
18:14
-
18:10
-
17:56
-
17:50
-
17:47
-
17:37
-
17:32
-
17:31