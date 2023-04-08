«Аталанта» уступила «Болонье». «Кремонезе» вырвал победу у «Сампдории»

Завершились два субботних матча 29-го тура чемпионата Италии.
«Аталанта» в родных стенах уступила «Болонье» (0:2).
Счёт на 49-й минуте игры открыл итальянских полузащитник болонцев Никола Сансоне. Удвоил преимущество гостей Риккардо Орсолини, забив за четыре минуты до финального свистка.
После 29 матчей «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 48 очков. Отставание от лигочемпионского места – три очка.
В матче аутсайдеров «Сампдория» дома уступила «Кремонезе» (2:3), выигрывая по ходу встречи.
На голы генуэзцев Льориса и Ламмерса точными ударами ответили футболисты кремонцев Гильоне, Лочошвили и Серникола. Победный мяч гостевая команда забила на 95-й минуте.
Обе команды замыкают турнирную таблицу чемпионата Италии. «Сампдория» идёт 20-й, набрав 15 очков. В активе «Кремонезе» 16 баллов и 19-я строчка.
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