«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в главном дерби Шотландии

Знаменитое дерби между «Селтиком» и «Рейнджерс» состоялось в субботу, 8 апреля, на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Драматичный матч 31-го тура чемпионата Шотландии завершился со счётом 3:2 в пользу «Селтика».

На 26-й минуте Киого Фурухаси вывел хозяев поля вперёд. В конце первого тайма защитник гостей Джеймс Тавернье сравнял счёт.

На 62-й минуте Фурухаси оформил дубль, а на 73-й Жота сделал счёт 3:1. На 79-й минуте свой второй гол забил Тавернье, сокративший разрыв до минимального. «Селтик» сумел удержать положительный для себя результат до финального свистка.

В таблице шотландского Премьершипа «Селтик» располагается на первой строчке, опережая идущий вторым «Рейнджерс» на 12 очков. До окончания чемпионата осталось семь матчей.