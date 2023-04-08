Славиша Йоканович высказался об упущенной победе «Динамо» в матче со «Спартаком»
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:3).
«Странная игра. С нашей стороны было много ошибок. В обороне мы сыграли мягко, но показали характер. «Спартак» начал давить после 3:2, сумел сравнять счёт», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» вырвал ничью на 88-й минуте благодаря точному удару Александру Соболеву с пенальти. Отметим, что до этого форвард забил первый мяч своей команды, а также отметился автоголом. У красно-белых в активе 42 очка и третья строчка в турнирной таблице. «Динамо» (36) — шестое. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга с 51 очком.
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