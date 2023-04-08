Видеообзор матча «Спартак» — «Динамо»
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Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Динамо». Встреча закончилась ничьей — 3:3.
На седьмой минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд. На 35-й минуте Арсен Захарян сравнял счёт. Спустя пять минут Кейта Бальде вновь вывел красно-белых вперёд, а в концовке тайма «Динамо» сравняло счёт: Соболев забил в свои ворота. На 66-й минуте Денис Макаров вывел гостей вперёд, а на 88-й минуте второго тайма Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти.
Матч команд в первом круге завершился минимальной победой «Динамо» (1:0).
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка в 22 матчах. «Динамо» находится на шестом месте, набрав 36 баллов.
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