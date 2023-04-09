Месси побил рекорд Роналду по голам на клубном уровне в Европе
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Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси побил рекорд форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду по голам в Европе на клубном уровне.
Аргентинский нападающий забил гол в матче 30-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (2:0). Таким образом, для Месси этот гол стал 702-м в Европе на клубном уровне. По этому показателю он побил рекорд португальского форварда Криштиану Роналду (701). При этом Месси для этого понадобилось на 105 матчей меньше.
Месси защищает цвета «ПСЖ» с 2021 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2023 года.
В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.
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