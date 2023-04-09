Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Урала» Каштанов обратился к болельщикам после третьего поражения подряд в РПЛ

Форвард «Урала» Каштанов обратился к болельщикам после третьего поражения подряд в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов высказался после трёх поражений команды подряд в Российской Премьер-Лиге.

«Дорогие болельщики! Вчерашнее наше поражение от «Ахмата» вызвало в соцсетях клуба бурное обсуждение. Мы видим ваше неравнодушие и огорчение из-за третьего поражения в чемпионате. Мы ценим критику и поддержку в трудный момент. Вчерашний проигрыш был по делу, в нём виноваты только мы. К сожалению, не смогли найти в себе нужный заряд эмоций, который нам всегда помогает. Это был самый бесхарактерный матч за последнее время.

Но следующая игра домашняя. Значит, атмосфера родных болельщиков и стадиона точно помогут нам быть заряженными на борьбу в каждом эпизоде. Нам безумно приятно дарить вам приятные эмоции. Всю предстоящую неделю будем работать с особым настроем, чтобы в субботу вы ушли с «Екатеринбург Арены» в прекрасном настроении», — приводит слова Каштанова пресс-служба «Урала» в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Видео
Видеообзор матча «Ахмат» — «Урал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023