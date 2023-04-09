Форвард «Урала» Каштанов обратился к болельщикам после третьего поражения подряд в РПЛ

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов высказался после трёх поражений команды подряд в Российской Премьер-Лиге.
«Дорогие болельщики! Вчерашнее наше поражение от «Ахмата» вызвало в соцсетях клуба бурное обсуждение. Мы видим ваше неравнодушие и огорчение из-за третьего поражения в чемпионате. Мы ценим критику и поддержку в трудный момент. Вчерашний проигрыш был по делу, в нём виноваты только мы. К сожалению, не смогли найти в себе нужный заряд эмоций, который нам всегда помогает. Это был самый бесхарактерный матч за последнее время.
Но следующая игра домашняя. Значит, атмосфера родных болельщиков и стадиона точно помогут нам быть заряженными на борьбу в каждом эпизоде. Нам безумно приятно дарить вам приятные эмоции. Всю предстоящую неделю будем работать с особым настроем, чтобы в субботу вы ушли с «Екатеринбург Арены» в прекрасном настроении», — приводит слова Каштанова пресс-служба «Урала» в своём телеграм-канале.
- 9 апреля 2023
-
14:49
-
14:46
-
14:44
-
14:36
-
14:23
-
14:12
-
13:56
-
13:49
-
13:47
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:30
-
13:25
-
13:24
-
13:21
-
13:20
-
13:06
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:48
-
12:44
-
12:42
-
12:35
-
12:35
-
12:30
-
12:03
-
12:00
-
11:58
-
11:45
-
11:44
-
11:35
-
11:30
-
11:24