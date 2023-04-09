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MD: Месси надеется, что Лапорта организует встречу с ним

MD: Месси надеется, что Лапорта организует встречу с ним
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси хочет встретиться с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Месси по-прежнему не продлевает контракт с «ПСЖ», истекающий в конце сезона-2022/2023. «Барселона» следит за ситуацией, однако пока не может предложить игроку соглашение, не нарушающее финансовых правил. «Барселона» поддерживает контакты с окружением Месси. Так, в феврале Лапорта провёл встречу с отцом Месси Хорхе. Сам Лионель ожидает более серьёзных шагов от клуба и надеется, что Жоан проведёт с ним встречу вживую.

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес также заинтересован в переходе Месси в стан сине-гранатовых. Лионель знает, что болельщики клуба продолжают хорошо к нему относиться.

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