Гол и результативная передача Месси — в видеообзоре матча «Ницца» — «ПСЖ»
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Вчера, 8 апреля, на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце прошёл матч 30-го тура чемпионата Франции. Встречались местная «Ницца» и «ПСЖ» из Парижа. Финальный свисток зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.
На 26-й минуте Лионель Месси открыл счёт после передачи Нуну Мендеша. На 76-й минуте Месси выступил в роли ассистента, а мяч в сетку ворот соперника отправил Серхио Рамос.
Матч команд в первом круге завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:1, Месси также отметился голом в той игре.
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции нынешнего сезона, набрав 69 очков в 30 матчах и опережая идущий вторым «Ланс» на шесть очков. «Ницца» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, у команды 45 баллов.
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