«Краснодар-2» обыграл «Уфу» и поднялся с последнего места Первой лиги

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Академии ФК Краснодар» состоялся матч 26-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местный «Краснодар» и «Уфа». Финальный свисток Дмитрия Стрельцова зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.

В начале матче «Краснодар-2» получил право на пенальти: вратарь «Уфы» Хазбулат Хамхоев нарушил правила в своей штрафной площади, однако удар с 11-метровой отметки Джонатана Окоронкво отбил сам Хамхоев. Однако «Краснодар-2» всё же сумел забить свой мяч: на 65-й минуте Давид Кокоев реализовал штрафной удар.

«Краснодар-2» набрал 21 очко и поднялся на 17-ю строчку турнирной таблицы. У ульяновской «Волги» столько же очков, но хуже разница дополнительных показателей. «Уфа» (24) — 16-я.