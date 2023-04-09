В «Крыльях» рассказали, что сходить в церковь посоветовал губернатор Самарской области
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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посоветовал команде сходить в церковь.
«Решение о походе в церковь? После одной из игр Дмитрий Игоревич, губернатор Самарской области, посоветовал сходить в храм. Тем более что ранее мы посещали церковь с Димой Цыпченко. Прислушались, сходили всей командой. Победили «Сочи», слава богу», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сегодня, 9 апреля, «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:1 в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на 12-м месте с 24 очками после 22 матчей.
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