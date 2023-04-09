«Осер» разгромил «Аяччо» и покинул зону вылета

Сегодня, 9 апреля, проходят матчи 30-го тура французской Лиги 1.

В 14:00 мск «Лион» дома обыграл «Ренн» со счётом 3:1. Первый гол забили гости, отличился Амин Гуири, но во втором тайме «ткачи» переломили ход матча усилиями Корентена Толиссо, Александра Ляказетта и Брэдли Баркола.

В 16:00 мск параллельно проходили четыре матча. «Осер» крупно обыграл «Аяччо» в гостях со счётом 3:0 и покинул зону вылета. «Клермон» также одержал сухую победу над «Труа» – 2:0, «Тулуза» минимально одолела «Монпелье» – 2:1, а «Реймс» и «Брест» сыграли вничью – 1:1.

После 30 матчей «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 69 очками. У «Ланса» 63 очка, у «Марселя» – 60, а у «Монако» – 57. Замыкает первую пятёрку «Лилль», в активе которого 52 зачётных балла.