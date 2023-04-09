Бояринцев: «Спартак» точно не заслуживал поражения в матче с «Динамо»

Бывший футболист «Спартака», а ныне главный тренер «Новосибирска», Денис Бояринцев высказался о матче красно-белых с «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью — 3:3.

«Получилась весёлая игра, команды играли в открытый футбол. Как болельщику мне понравился сам настрой футболистов и зрелищность матча. Никто не уходил в глубокую оборону, парни играли на встречных курсах. Но проблемы у двух команд в обороне очевидны.

Селихов сыграл не лучшим образом? Он достаточно опытный парень. Вряд ли он расслабился или ещё что-то. Вратарские ошибки всегда более заметные и очевидные. При втором голе получился невнятный выход из ворот, а третий мяч… Я сам играл крайнего хавбека, любил так подавать в штрафную. Могло случиться так, что подача вдруг превращалась в гол. Да, обидный мяч, ошибка Селихова стала ключевой. Порадовало другое: в конце красно-белые устроили навал на ворота в конце игры и всё-таки вырвали ничью. «Спартак» точно не заслуживал поражения.

Осталось ещё восемь туров, вся борьба впереди. После ближайших матчей можно будет оценивать работу Абаскаля. В этом матче потеря ключевых игроков повлияла на команду. Я бы посмотрел на всю ситуацию иначе, ведь «Спартак» без лидеров забил три мяча — это неплохо.

Можно ли сказать, что Бальде справился со своей задачей? Да, можно отметить игру Бальде. Конечно, он пока не придаёт такой изюминки в атаке, как Промес, но в целом Кейта может заменить Квинси. Хочу отметить Соболева — он был заряжен и продемонстрировал лидерские качества. Может ли заменить Кейта Промеса? Может, конечно. Интересный игрок. Но я надеюсь, что кто-то из российских ребят сможет взять на себя лидерские вожжи», — приводит слова Бояринцева «Евро-Футбол.Ру».