«Марсель» сыграл вничью с «Лорьяном», соперники обошлись без забитых мячей

Сегодня, 9 апреля, проходили матчи 30-го тура французской Лиги 1. В 22:00 мск «Лорьян» принимал на своём поле «Марсель» и сумел нейтрализовать атакующий потенциал соперника – 0:0.

Провансальцы владели ощутимым игровым преимуществом, но команду Игора Тудора подвела реализация – из 14 ударов в створ ворот пришлись только два. Таким образом, в Лорьяне «Олимпик» прервал серию их восьми выездных побед подряд в Лиге 1.

«Марсель», который занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрал 61 очко после 30 матчей. Отставание от «ПСЖ» составляет 8 зачётных баллов, от «Ланса» провансальцы отстают на два очка. «Лорьян», в активе которого 45 очков, расположился на 10-м месте таблицы и отстаёт от «Ниццы» по дополнительным показателям.