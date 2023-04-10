Рой Кин: защита «Ливерпуля» напоминает команду паба

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру «Ливерпуля» в обороне в матче 30-го тура с «Арсеналом».
«Очень плохая игра защитников. «Ливерпуль» не имеет права так играть. Никакой интенсивности. Жезус стоит в центре штрафной, а ван Дейк наблюдает за мячом. Никакого давления, никакого прессинга. Слишком просто для форварда «Арсенала». Бьюсь об заклад, он не мог поверить в свою удачу. Защита «Ливерпуля» похожа на команду паба. Все стоят на своих местах, но это бардак», – сказал Кин в эфире Sky Sports.
Напомним, в центральном матче 30-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Арсеналом». «Канониры» повели с разницей в два гола уже к 28-й минуте благодаря голам Габриэла Мартинелли и Габриэла Жезуса, однако за три минуты до перерыва египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сумел отквитать один мяч. На 87-й минуте бразильский форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино сумел восстановить равенство на табло.
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