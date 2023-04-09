«Ливерпуль» на «Энфилде» сыграл вничью с «Арсеналом» — 2:2

В центральном матче 30-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Арсеналом».
«Канониры» повели с разницей в два гола уже к 28-й минуте благодаря голам Габриэла Мартинелли и Габриэла Жезуса. Однако за три минуты до перерыва египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сумел отквитать один мяч.
На 52-й минуте Салах получил отличную возможность сравнять счёт: рефери Пол Тирни указал на одиннадцатиметровую отметку после фола Роба Холдинга на Диогу Жоте. Однако египтянин попытку не реализовал – мяч прошёл в сантиметрах от стойки ворот.
На 87-й минуте матча бразильский форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино сумел восстановить равенство на табло. Таким образом, матч завершился ничейным исходом – 2:2.
«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии нынешнего сезона, набрав 73 очка в 30 играх. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» – шесть баллов. При этом у подопечных Пепа Гвардиолы на одну игру меньше, чем у «канониров». «Ливерпуль» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 44 очка.
Напомним, встреча команд в первом круге на «Эмирейтс» завершилась победой «Арсенала» со счётом 3:2. На голы Дарвина Нуньеса и Фирмино «канониры» ответили голом Мартинелли и дублем Букайо Саки.
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