Форвард «Химок» Садыгов: будем стараться довести до конца то, что начал Гогниев

Нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов рассказал, как в команде отреагировали на увольнение главного тренера Спартака Гогниева, заявив, что со специалистом расстались хорошо. Форвард отметил, что химчане будут стараться довести до конца то, что начал Гогниев.

«На увольнение Гогниева отреагировали по-рабочему. Тренер попрощался с командой — мы хорошо расстались. Будем стараться довести до конца то, что начал Гогниев», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Гогниев был уволен из «Химок» после поражения от «Краснодара» в 21-м туре РПЛ со счётом 0:6. Исполняющим обязанности главного тренера подмосковной команды был назначен Ринат Билялетдинов. Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 22 матчей.