Форвард «Химок» Садыгов рассказал, за что благодарен Спартаку Гогниеву

Нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов рассказал, за что благодарен бывшему главному тренеру команды Спартаку Гогниеву.

«Что мне дал Гогниев? Уверенность. Он тоже играл нападающего, поэтому дал мне очень много советов. За это я ему очень сильно благодарен. Спартак Артурович постоянно говорил мне, что надо верить в себя.

Гогниев с Гулиевым хорошо пообщались, когда тренер прощался с командой. А всё, что касается этого конфликта, должно оставаться в команде», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок» 3 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ринат Билялетдинов. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 22 матчей.