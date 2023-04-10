«Исключительный игрок». Защитник «Ливерпуля» Конате — о ван Дейке
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Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате рассказал об игре с Вирджилом ван Дейком, признавшись, что считает нидерландского футболиста исключительным игроком благодаря его умению защищаться против некоторых нападающих.
«В раздевалке я тоже рядом с ним. Когда я только начал играть и тренироваться с ван Дейком, увидел, как легко он защищается против некоторых нападающих. Это правда. Он совершенно исключительный игрок», — приводит слова Конате «твиттер» Telefoot.
31-летний ван Дейк играет за «Ливерпуль» с 2018 года. В текущем сезоне нидерландский защитник сыграл за мерсисайдцев 33 матча во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами.
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