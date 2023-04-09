«Арсенал» забил «Ливерпулю» два, но бросил играть! Ключевая потеря очков в гонке с «Сити»?

«Арсенал» и «Ливерпуль» выдали шикарный матч с кучей опасных моментов с обеих сторон. А ещё несколько раз было близко к тому, чтобы между футболистами завязалась драка, но обошлось без неё и даже без удалений.

Игра фактически стартовала с гола «Арсенала». Мартинелли в начале матча чаще появлялся в центре атаки, чем Жезус, и в одном из эпизодов сделал именно то, что он умеет лучше всего – протащил мяч на дриблинге сквозь соперников. Правда, обычно это случается на фланге, а тут в центре штрафной. Казалось, что бразилец упустил мяч, но он всё-таки успел его проткнуть мимо партнёра по сборной Бразилии Алисона.

Многое в этой игре свелось к противостоянию Трента и Мартинелли. В какой-то момент на их фланге становилось по-настоящему жарко: обводки чередовались с фолами. И именно с этого фланга пришёл второй гол. Габриэлу позволили без сопротивления принять мяч, пройти по флангу и навесить (никто и близко не заблокировал). И, что удивительно, в штрафной 175-сантиметровый Жезус (его тоже никто не прикрывал) забил головой. Уже к 28-й минуте счёт на «Энфилде» был 0:2.

«Арсенал» в этом сезоне великолепен, но что ему не удаётся – это сушить игру. Как, например, это иногда делает «Сити» за счёт стерильного владения. Гости продолжили играть в свой футбол, и «Ливерпуль» получал свои моменты. Один раз обрезался Холдинг, но Салах не воспользовался моментом. Зато вскоре замкнул на дальней штанге после неплохой комбинации «Ливерпуля».

«Ливерпуль» — «Арсенал» Фото: Кадр из матча

Игра получилась настолько жаркой, что судья раздавал жёлтые карточки даже в перерыве. Получилась странная история. Сразу после первого тайма Робертсон пошёл о чём-то говорить с боковым арбитром. Тот отмахнулся и, вероятно, попал по шотландцу, который взялся за лицо и побежал дальше на рефери (видимо, с ещё большими претензиями).

Второй тайм «Ливерпуль» начал мощно. Несколько моментов имел Салах, но сначала его удар вытащил Рамсдейл, а затем египтянин не смог попасть в створ с пенальти. Мяч прошёл чуть левее штанги.

«Ливерпуль» — «Арсенал» Фото: Кадр из матча

После такого «Арсенал» начал играть аккуратнее и свёл риск к минимуму, хотя от прессинга не отказался. В середине второго тайма игра немного успокоилась, хотя на 81-й минуте «Ливерпуль» упустил невероятный момент. Нуньес вышел один на один с вратарём, но не забил. Можно сказать, что «Арсеналу» в какой-то степени повезло, ведь соперник не использовал свои моменты. Понимая это, гости иной раз тянули время: Сака получил жёлтую, потому что долго подавал угловой. И в результате зря.

На 87-й минуте Трент подал с фланга, а на дальней штанге головой забил Фирмино, который проводит свой последний сезон за «Ливерпуль». 2:2!!! Эта ничья вряд ли поможет «Ливерпулю» попасть в топ-4, а вот для «Арсенала» такой результат – действительно трагедия. Преимущество над «Сити» сократилось до шести очков по набранным и, что важнее, до трёх – по потерянным. 26 апреля «Арсенал» встречается с командой Гвардиолы на её поле.

При равенстве очков в таблице главный показатель – разница забитых и пропущенных. Сейчас она лучше у «Сити» (+48), чем у «Арсенала» (+43).