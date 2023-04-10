«Вот что крест животворящий делает». Слуцкий — о победе «Крыльев» после похода в церковь

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о победе «Крыльев Советов» над «Сочи» (2:1) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Перед встречей футболисты самарской команды сходили в церковь.

«Вот что крест животворящий делает, хочется сразу сказать (смеётся), потому что футболисты «Крыльев» перед матчем с «Сочи» сходили в церковь. В очень равной игре, со взаимными небольшими шансами, удача была на стороне самарской команды. Думаю, этот поход имел ключевое значение», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

До встречи с «Сочи» «Крылья Советов» не могли победить в чемпионате России пять матчей, из которых четыре проиграли. В следующем туре команда Игоря Осинькина сыграет дома с «Химками».