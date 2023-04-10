Бейл: возможно, задумаюсь о получении паспорта РФ, если «Крылья» дадут мне новый контракт
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Нидерландский защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о потенциальном получении гражданства Российской Федерации.
«Я никогда не думал о возможном получении российского гражданства. Но у меня ещё есть много времени для этого. Возможно, я задумаюсь о получении российского паспорта, если «Крылья» дадут мне новый контракт. Пока что у меня нет нового контракта (смеётся).
Хочу ли остаться в «Крыльях»? Да, конечно. Мне комфортно здесь, всё нравится. У меня будет действовать контракт ещё два сезона — остаюсь в клубе минимум до 2025 года», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Бейл пополнил состав самарского клуба летом 2021 года. Ранее он выступал за нидерландский «Эммен».
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