Источник: «Рубин» хочет обсудить с Рашидом Рахимовым возможность работы главным тренером

Руководство казанского «Рубина» планирует встретиться с тренером Рашидом Рахимовым, чтобы обсудить возможное назначение на пост наставника команды. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, казанский клуб ищет варианты замены нынешнего наставника Юрия Уткульбаева, который пребывает в положении исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее в российских СМИ появлялась информация, что Уткульбаеву объявили об отставке с поста главного тренера «Рубина», но команда продолжает готовиться к ближайшим матчам под его руководством.

58-летний Рахимов ранее работал главным тренером московского «Локомотива», пермского «Амкара», грозненского «Ахмата» и «Уфы», которую покинул в апреле 2021 года.