Источник: «Рубин» хочет обсудить с Рашидом Рахимовым возможность работы главным тренером
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Руководство казанского «Рубина» планирует встретиться с тренером Рашидом Рахимовым, чтобы обсудить возможное назначение на пост наставника команды. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, казанский клуб ищет варианты замены нынешнего наставника Юрия Уткульбаева, который пребывает в положении исполняющего обязанности главного тренера.
Ранее в российских СМИ появлялась информация, что Уткульбаеву объявили об отставке с поста главного тренера «Рубина», но команда продолжает готовиться к ближайшим матчам под его руководством.
58-летний Рахимов ранее работал главным тренером московского «Локомотива», пермского «Амкара», грозненского «Ахмата» и «Уфы», которую покинул в апреле 2021 года.
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