Александр Кержаков рассказал, зачем ездил к Федотову в ЦСКА и к Йокановичу в «Динамо»

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» и кипрской «Камриотиссы» Александр Кержаков рассказал, зачем прошлой осенью приезжал в ЦСКА к Владимиру Федотову и в московское «Динамо» к Славише Йокановичу.
«Одно из заданий при обучении в академии РФС – стажировка у тренера с лицензией Pro. Но мне это было нужно не только для учёбы.
Всю крутость Федотова можно было бы понять, если бы я приехал в его «Сочи». Становление команды не идёт сезон-полтора. Федотов работал в «Сочи» два с половиной сезона, мы видели, как команда эволюционировала, больше контролировала мяч. В ЦСКА Федотов только внедрял своё видение. Было понятно, на что направлены его упражнения, но они были новыми для игроков – Федотову приходилось часто корректировать их на ходу. Не думаю, что у него такое было в последнем сезоне в «Сочи», там наверняка всё шло на автомате.
Почему поехал к Йокановичу? Было интересно понять, как он, не ярый сторонник стиля Шварца, воспринимает желание руководства «Динамо» играть в такой футбол, как он пытается внедрить своё видение в то, что уже было. Наверное, временами получается неплохо», — приводит слова Кержакова Sports.ru.
- 10 апреля 2023
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