«Не спал почти всю ночь». Александр Кержаков — о предложении тренировать «Торпедо»

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» и кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал о предложении от московского «Торпедо», которое специалисту поступило осенью прошлого года.

«Где-то в середине октября мне позвонил Илья Геркус, который тогда уже стал президентом «Торпедо». Я попросил дать мне время – нужно было понять, готов ли я вообще к работе в «Торпедо», можно ли уже разговаривать о чём-то конкретном. Не спал почти всю ночь. Ответил, что не готов.

«Торпедо» начало набирать очки, но до конца первой части сезона оставалось всего пять матчей. Мне казалось, что новая смена тренера ничего не даст. Команда готовилась к сезону с одним тренером, потом пришёл другой, сильно поменялся состав – я бы просто бросился в омут, вряд ли из этого вышло бы что-то хорошее. Поэтому предложил подождать до зимы – там бы провели предсезонку, разобрались с составом. Это не отказ, а здравый подход.

В тот же вечер главным тренером «Торпедо» стал Талалаев. Видимо, мы с ним шли параллельно. Никаких претензий, нормальная ситуация», — приводит слова Кержакова Sports.ru.

Талалаев покинул «Торпедо» несколько недель назад. На его место был назначен испанец Жозеп Клотет.