Владимир Ивич сравнил матчи с «Ростовом» и «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич сравнил матчи с «Ростовом» (1:1, 5:3 по пенальти) в Фонбет Кубке России и «Пари Нижний Новгород» (3:1) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Ещё до того, как прийти в «Краснодар», я побеседовал с представителями клуба. Я узнал, что «Краснодар» играет в атакующий футбол, и это то, что мне по душе. Но, конечно, если сравнивать эти две игры — не стоит забывать, что у тебя есть ещё и соперник. И когда соперник строит свою защиту на высоком прессинге, когда он играет в другом стиле… Задача на предыдущий матч была такой же — владеть мячом, контролировать ритм игры. Но мы не реализовали это так, как сегодня. В четверг у нас был оппонент, который хорошо прессинговал.

Но мы команда, которая работает вместе последние три месяца. Чтобы стать идеальными, требуется время. Прямо сейчас мы не ищем свой идеал — мы стараемся играть в хороший футбол и выигрывать матчи. Нам известно, что наша позиция в таблице не та, что хотелось бы. Важны и стиль, в котором мы играем, и хорошие результаты», — сказал Ивич на послематчевой пресс-конференции.