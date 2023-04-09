Никита Кривцов стал новым бомбардиром «Краснодара»: у полузащитника весной уже шесть голов

«Пари НН» продолжает опускаться всё ниже и ниже в турнирной таблице. После четырёх поражений подряд в чемпионате руководство нижегородской команды сменило тренера: на место Артёма Горлова пришёл Сергей Юран. Тренерская перестановка не помогла «Пари НН» избежать пятого поражения подряд. На этот раз нижегородцы провалились в матче с «Краснодаром».

Уже в начале встречи для «Краснодара» всё отлично сложилось. На четвёртой минуте Никита Кривцов открыл счёт в матче, оказавшись в нужное время в нужном месте. Полузащитник «Краснодара» отправил мяч в сетку после скидки Джона Кордобы – 1:0.

Через десять минут Кривцов сделал дубль. Хавбек вышел один на один с вратарём после изумительной проникающей передачи Кади Боржеса – 2:0. Вы просто посмотрите, как сыграл бразилец и как поставил корпус Кордоба. Для Никиты этот мяч стал седьмым в нынешнем сезоне (чемпионат + Кубок).

Во втором тайме «Пари НН» выглядел интереснее, но забил снова «Краснодар». На 62-й минуте Кордоба сделал счёт 3:0 после продолжительной атаки «быков».

«Пари НН» отыграл только один мяч: Тимур Сулейманов отличился с пенальти. Никита Каккоев оказался на газоне после нарушения со стороны Сергея Волкова.

Главный судья матча Сергей Чебан держал допустимый уровень фолов, хотя мог удалить по одному игроку у каждой из команд. В определённый момент второго тайма встреча скатилась к грубым фолам с обеих сторон. В добавленное время арбитр мог назначить пенальти, но бригада VAR решила, что было положение вне игры, а не нарушение в штрафной. Таким образом, победа со счётом 3:1 вывела «Краснодар» на седьмое место, а «Пари НН» остался 13-м. Нижегородцы находятся в пяти очках от идущих 12-ми «Крыльев Советов», располагающихся на безопасном расстоянии от возможного вылета.