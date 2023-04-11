Гарри Магуайр: в «МЮ» четыре топ-центральных защитников мира

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр высказался об игре за клуб.

«Это моя работа — быть готовым и тренироваться как можно лучше. Если вы спросите у кого-либо в раздевалке, насколько хорошо я тренируюсь, то они скажут, что я тренируюсь настойчиво и конкурентно во всех упражнениях.

Я доказал это, потому что всякий раз, когда мне в этом сезоне предоставляли возможность играть за клуб или за сборную Англии, я чувствовал, что оказался в действительно хорошем месте, что выступаю очень хорошо.

Прошлый сезон разочаровал всех. Есть много игроков, о которых мы могли бы говорить, включая меня. Форма не у всех была хорошая. Но в этом сезоне я чувствую, что нахожусь в хорошем ментальном и физическом состоянии. Каждый раз, когда я выходил в стартовом составе, я отдавал должное и делал всё хорошо.

Но я также понимаю, что в «МЮ» отличные центральные защитники. У нас четыре топ-центральных защитников мира, которые могут играть на самом высоком уровне. Я, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан и Виктор Линделёф.

Хорошо, что нас четверо, мы будем конкурировать и подталкивать друг друга», — приводит слова Магуайра The Athletic.

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