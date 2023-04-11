Гарри Магуайр: в «МЮ» четыре топ-центральных защитников мира

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр высказался об игре за клуб.
«Это моя работа — быть готовым и тренироваться как можно лучше. Если вы спросите у кого-либо в раздевалке, насколько хорошо я тренируюсь, то они скажут, что я тренируюсь настойчиво и конкурентно во всех упражнениях.
Я доказал это, потому что всякий раз, когда мне в этом сезоне предоставляли возможность играть за клуб или за сборную Англии, я чувствовал, что оказался в действительно хорошем месте, что выступаю очень хорошо.
Прошлый сезон разочаровал всех. Есть много игроков, о которых мы могли бы говорить, включая меня. Форма не у всех была хорошая. Но в этом сезоне я чувствую, что нахожусь в хорошем ментальном и физическом состоянии. Каждый раз, когда я выходил в стартовом составе, я отдавал должное и делал всё хорошо.
Но я также понимаю, что в «МЮ» отличные центральные защитники. У нас четыре топ-центральных защитников мира, которые могут играть на самом высоком уровне. Я, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан и Виктор Линделёф.
Хорошо, что нас четверо, мы будем конкурировать и подталкивать друг друга», — приводит слова Магуайра The Athletic.
Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023
- 11 апреля 2023
-
08:00
-
07:46
-
07:30
-
07:19
-
07:09
-
06:48
-
06:38
-
06:32
-
06:08
-
05:59
-
05:54
-
05:46
-
05:41
-
04:28
-
04:11
-
04:03
-
03:59
-
03:41
-
03:33
-
03:23
-
03:08
-
02:52
-
02:46
-
02:41
-
02:21
-
02:06
-
02:02
-
01:54
-
01:41
-
00:53
-
00:50
-
00:43
-
00:27
-
00:11
-
00:09