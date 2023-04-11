Игорь Семшов: увольнение Курбана Бердыева — это неожиданность

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал увольнение главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева. Также он высказался о назначении Дмитрия Хохлова исполняющим обязанности главного тренера.
«Для меня увольнение Бердыева – это неожиданность, потому что он был назначен только зимой. Да, команда выигрывала и проигрывала, но может и из-за чего-то другого его уволили. С другой стороны, так быстро команду нельзя построить, тем более Бердыев давно не работал в РПЛ.
У Хохлова однозначно получится, я в нём уверен. Дмитрий – опытный футболист, уже поработавший главным тренером. Сейчас у него в «Сочи» точно получится, потому что любой тренер делает какие-то выводы. Дмитрий с большим энтузиазмом и рвением приступит к работе в «Сочи». Тем более, он знает коллектив, кто чем дышит. Я его буду поддерживать», – приводит слова Семшова «РБ Спорт».
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