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Агент: у Дивеева действующий контракт с ЦСКА. Из «Зенита» с нами никто не связывался

Агент: у Дивеева действующий контракт с ЦСКА. Из «Зенита» с нами никто не связывался
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Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы Игоря Дивеева из ЦСКА, прокомментировал новость об интересе к игроку со стороны «Зенита».

«Из «Зенита» с нами никто не связывался. У Игоря действующий контракт с ЦСКА, он футболист этого клуба», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что клуб из Петербурга сделает официальное предложение Дивееву, если защитник не продлит контракт с ЦСКА, который истекает летом 2024 года. При этом «Зенит» уже контактировал с окружением футболиста и обозначил, что готов предложить защитнику хорошие условия.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Игорь Дивеев провёл 12 матчей, забив один гол и ассистировав один раз.

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