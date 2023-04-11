«Зенит» сделает предложение Дивееву, если защитник не подпишет новый контракт с ЦСКА

«Зенит» проявляет активный интерес к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Питерский клуб сделает официальное предложение Дивееву, если защитник не продлит контракт с ЦСКА, который истекает летом 2024 года. При этом «Зенит» уже контактировал с окружением футболиста и обозначил, что готов предложить защитнику хорошие условия», — добавил источник «Чемпионата».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Игорь Дивеев провёл 12 матчей, забив один гол и ассистировав один раз.

Всего в чемпионате России Дивеев забил шесть голов, сделал четыре результативные передачи и заработал 21 жёлтую карточку. Футболист стал игроком московского ЦСКА в 2019 году. Ранее он выступал за «Уфу» на протяжении одного сезона.

Трансферная стоимость защитника сборной России, по данным интернет-портала Transfermrkt, – € 6 млн.