Источник: Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА из-за предложений из Италии

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев не продлевает контракт с армейским клубом, так как имеет несколько предложений из чемпионата Италии.
«Игорь Дивеев хочет уехать в Италию, поэтому затягиваются переговоры по продлению контракта с ЦСКА. На россиянина претендуют несколько команд Серии Б, которые в следующем сезоне будут играть уже в Серии А. Также из клубов второй лиги интерес остаётся у «Венеции». Защитника рассматривает главный тренер Паоло Ваноли, которому футболист понравился во время работы в России.
Из клубов Серии А интерес остаётся у «Наполи», который не против подписать Дивеева бесплатно этим летом, поскольку будет продажа одного из основных центральных защитников в топовый европейский клуб. Спаллетти знаком с российским рынком и видит в Дивееве трансфер на перспективу», — сообщил источник Sport24, знакомый с ситуацией.
Действующий контракт Дивеева с московским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermrkt, – € 6 млн.
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