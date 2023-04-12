Глава «Оренбурга»: могу подсказать Карпину, что делать с газоном, я агроном по образованию

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на критику газона стадиона клуба со стороны главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Прежде чем что‑то говорить, Карпин должен изучить вопрос, потому что он серьёзный человек, занимающий серьёзную должность не только в клубе, но и в сборной. Эти непотребные вещи, эту отсебятину говорить не стоит. Я бы ему посоветовал разобраться с газоном в марте и апреле на арене «Ростова». И спросите у Карпина, почему он уволил главного агронома. Я по образованию тоже учёный‑агроном, так что могу ему подсказать, что делать.

Это необоснованные и надуманные претензии со стороны Карпина. Посмотрите в интернете, что хуже с точки зрения травматизма. Хуже, если футболисты переходят с искусственного на естественный газон. Это очень плохо. Мы 14 раз за чемпионат переходим с искусственного газона на естественный. Я ещё немного играю в бильярд: в таком случае надо всем бильярдистам сказать, чтобы все играли на одном и том же сукне одного производителя и так далее. Но бильярдисты об этом никогда не говорят», — сказал Еремякин «Матч ТВ».