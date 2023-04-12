Александр Точилин вошёл в тренерский штаб Дмитрия Хохлова в «Сочи»
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Российский специалист Александр Точилин вошёл в штаб исполняющего обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрия Хохлова. Об этом сообщил официальный сайт сочинцев.
В понедельник, 10 апреля, «Сочи» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Хохлов.
Александр Точилин занимал пост главного тренера «Сочи» с 2018 по 2019 год, а также в 2022 году.
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 31 очко после 22 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 54 очка. В ближайшем туре «Сочи» встретится с «Краснодаром». Матч состоится в субботу, 15 апреля. Начало игры — в 16:30 мск.
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