Игорь Шалимов рассказал о переговорах с «Рубином»

Отечественный тренер Игорь Шалимов рассказал о переговорах с казанским «Рубином». Напомним, накануне стало известно, что команду возглавил Рашид Рахимов.
«Разговаривал с руководством «Рубина» по телефону. Я высказал своё мнение по команде: там хороший состав, с которым можно решать задачу. Есть проблема в атаке — в том числе с результативностью. В пяти последних матчах было забито всего два гола, но при этом всём команда мало пропускает.
Мне было интересно предложение по нескольким причинам. В «Ахмате» и «Урале» у меня была задача оставить команду в РПЛ — и это получилось сделать, задача была решена. В «Рубине» ситуация иная — команде необходимо подниматься туда, где она и должна быть — в РПЛ. То есть это принципиально другая задача и подход к построению игры. Это то, что было у меня в «Краснодаре»: нужно владеть мячом, создавать моменты. Сделал бы акцент на атаку и на прессинг.
Когда мы говорим про «Краснодар» и «Рубин», то речь больше должна идти про атаку и навязывание своей игры. Мы пообщались с представителем «Рубина»: мне рассказали, как в Казани видят проект, а я высказал свои мысли. Клуб в итоге сделал свой выбор. Желаю удачи «Рубину» решить поставленную задачу. Буду следить за командой и за её игрой», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 12 апреля 2023
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