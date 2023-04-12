Дьяков: Рахимов мог пересмотреть взгляды на футбол — в таком случае Рубин» всех удивит

Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о назначении Рашида Рахимова на пост главного тренера «Рубина».
«В «Рубине» всё слишком быстро поменялось. Команда идёт на втором месте в ФНЛ, вроде выходит в Премьер-Лигу — только недавно назначили тренера, но опять перестановка. Конечно, Рахимов — квалифицированный тренер с огромным опытом работы в больших командах. Ясное дело, что вместе с «Рубином» он выполнит поставленную задачу – выйти в РПЛ.
Рахимов сможет быстро влиться в работу. У него колоссальный опыт: как игровой, так и тренерский. Мне кажется, он познакомится с футболистами и быстро выстроит план — с этим не возникнет никаких проблем. Сейчас у Рахимова есть время для обкатки команды и понимания того, какие позиции надо усилить. Они выстраивают плацдарм для Премьер-Лиги.
Сложно судить, кто сегодня больше подходит «Рубину» — Бердыев или Рахимов. Для Бердыева это родная команда. Мне казалось, что после ухода из «Сочи» «Рубин» возглавит именно он. Конечно, будет интересно посмотреть и на работу Рахимова. Может, за время отсутствия работы он сумел пересмотреть взгляды на футбол, тогда его команда будет играть по-новому и всех удивит. Желаю Рахимову удачи в «Рубине», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 12 апреля 2023
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