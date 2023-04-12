Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Челси. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Рубине» объяснили выбор Рахимова главным тренером: в шорт-листе были Талалаев и Шалимов

В «Рубине» объяснили выбор Рахимова главным тренером: в шорт-листе были Талалаев и Шалимов
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал, почему клуб принял решение назначить Рашида Рахимова на пост главного тренера.

«В шорт-листе было три тренера: Шалимов, Талалаев и Рахимов. Попечительский совет принял решение, что главным тренером должен быть Рашид Рахимов. По каким критериям? Рахимов более целостный для нас. Шалимов больше на атаку, а Талалаев только недавно тренировал: мы бы не смогли прочувствовать, какой у тренера будет эмоциональный фон. Решили остановиться на Рахимове, потому что у него более целостный футбол — и в обороне, и в нападении. Что касается смены тренера, всё дело в эмоциональном фоне — нужно было встряхнуть ребят», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Надо умереть на поле и быть единым коллективом». Рахимов обратился к игрокам «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023