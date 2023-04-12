Ольга Смородская предположила, что «Спартак» закончит сезон РПЛ на втором месте

Сезон в Российской Премьер-Лиге выходит на финишную прямую, и своим прогнозом относительно итогового положения команд в верхней части турнирной таблицы поделилась бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская.

«Зенит» будет чемпионом по итогам сезона, а вторым, наверное, станет «Спартак». Борьба за бронзу будет трудной — пока сложно сказать, кто займёт третье место. Сейчас рано кого-то выбирать: «Ростов», ЦСКА, «Ахмат» или «Динамо», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 22 туров РПЛ первое место занимает санкт-петербургский «Зенит», в его активе 54 очка, на второй строчке таблицы расположился «Ростов» с 45 очками, на три меньше у московского «Спартака».