РФС: Сергей Иванов пропустит минимум два тура из-за ошибок в матче «Спартак» — «Динамо»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что арбитр Сергей Иванов, который обслуживал матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо», пропустит как минимум два тура.

«Экспертно‑судейская комиссия посчитала, что Сергей Иванов допустил две ошибки в матче последнего тура, соответственно, получил низкую оценку и теперь пропустит как минимум два тура. Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег», — цитирует Каманцева «Матч ТВ».

Ранее ЭСК сообщил, что Иванов ошибочно не удалил нападающего красно-белых Александра Соболева за неспортивное поведение.

Леонид Федун не стал отвечать на вопрос, почему решил продать «Спартак»: