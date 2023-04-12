РФС: Сергей Иванов пропустит минимум два тура из-за ошибок в матче «Спартак» — «Динамо»
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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что арбитр Сергей Иванов, который обслуживал матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо», пропустит как минимум два тура.
«Экспертно‑судейская комиссия посчитала, что Сергей Иванов допустил две ошибки в матче последнего тура, соответственно, получил низкую оценку и теперь пропустит как минимум два тура. Точное количество пропущенных туров будет зависеть от работы его коллег», — цитирует Каманцева «Матч ТВ».
Ранее ЭСК сообщил, что Иванов ошибочно не удалил нападающего красно-белых Александра Соболева за неспортивное поведение.
Леонид Федун не стал отвечать на вопрос, почему решил продать «Спартак»:
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