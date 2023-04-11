ЭСК: Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»

Главный арбитр матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота бело-голубых. Об этом сообщил член Экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников.

«В первом моменте с падением Романа Зобнина в штрафной нарушения правил не было. Момент несложный, особенно с точки зрения просмотра на мониторе. Не всякий физический контакт является основанием для назначения 11‑метрового удара. Здесь комиссия единогласно признала, что судья ошибся, VAR правильно его подзывал, он должен был изменить своё решение», — приводит слова Левникова «Матч ТВ».

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