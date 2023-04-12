Канчельскис: для меня самое главное, чтобы «Спартак» занял четвёртое место в конце сезона

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге.

«Понятно, что «Зенит» будет чемпионом. Мне кажется, в тройку РПЛ по итогам сезона попадут ещё «Ростов» и ЦСКА. Я точно не вижу там «Спартак». Думаю, «Ростов» дотянет до второго места — они этого заслуживают.

Конечно, ЦСКА всегда был командой, которая ставит перед собой высокие задачи и имеет большие амбиции, но мне кажется, они будут третьими. Для меня самое главное, чтобы «Спартак» занял четвёртое место в конце сезона. Буду на это надеяться», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

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