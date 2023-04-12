Анчелотти: в финале Лиги чемпионов хочу сыграть с «Миланом»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что хочет вывести мадридский клуб в финал Лиги чемпионов и встретиться там с «Миланом».
«У нас с Паоло Мальдини не лучшие вспоминания о финале Лиги чемпионов в Стамбуле в 2005 году. У меня с Паоло хорошие отношения. Если наши нынешние клубы сыграют в финале текущего сезона Лиги чемпионов, я очень обрадуюсь», – цитирует итальянца Sky Sport Italia.
Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» проходит сегодня, 12 апреля, в Мадриде. Встреча началась в 22:00 мск. В 1/8 финала мадридский «Реал» был сильнее «Ливерпуля» (5:2; 1:0), «Челси» же обыграл дортмундскую «Боруссию» (0:1; 2:0).
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