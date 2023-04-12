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Реал Мадрид — Челси. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Реал» Мадрид — «Челси»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

«Реал» Мадрид — «Челси»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
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Сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде пройдёт первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Сыграют местный «Реал» и лондонский «Челси». Стартовый свисток Франсуа Летексье прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1-й тайм
0 : 0
Челси
Лондон, Англия

Стартовые составы команд:

«Реал» Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема, Родриго.

«Челси»: Кепа, Чилуэлл, Кулибали, Силва, Фофана, Джеймс, Ковачич, Фернандес, Канте, Феликс, Стерлинг.

В 1/8 финала мадридский «Реал» был сильнее «Ливерпуля» (5:2; 1:0), «Челси» же обыграл дортмундскую «Боруссию» (0:1; 2:0).

Обслуживает матч французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. В роли его помощников выступят Сириль Мюнье и Мехди Рахмуни. Резервная судья — Стефани Фраппар.

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