Мюнхенская «Бавария» выступила с заявлением по поводу драки Садио Мане с одноклубником Лероем Зане после разгромного поражения красных в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).

«Садио Мане не сыграет с «Хоффенхаймом». 31-летний футболист не будет включён в состав «Баварии» на домашний матч в ближайшую субботу. Это связано с его неправомерным поведением после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Мане также будет оштрафован», — написала пресс-служба «Баварии» на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что в «Баварии» рассматривают три основных варианта наказания для Мане: штраф, временное отстранение и расставание с игроком. Сам Мане сегодня, 13 апреля, уже прибыл в тренировочный центр мюнхенцев. Отмечается, что футболист был в хорошем расположении духа и улыбался. В «Баварии» ожидают, что Мане принесёт свои извинения перед командой сегодня.

Напомним, Мане ударил своего одноклубника Лероя Зане по лицу после матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). Немецкий игрок получил рассечение губы.