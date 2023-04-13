ЦСКА близок к подписанию египетского вингера Абделькадера

Московский ЦСКА близок к трансферу египетского вингера «Аль-Ахли» Ахмеда Абделькадера, сообщает журналист Микки Девирсон в социальных сетях.

Личные условия контракта согласованы, окончательное решение остаётся за клубом из Египта.

«Аль-Ахли» хочет выручить за продажу Абделькадера € 4–5 млн, мотивируя это вызовом футболиста в сборную Египта (сыграл девять минут в домашнем матче квалификации Кубка африканских наций с Малави, а на ответную встречу остался в запасе). Однако руководство красно-синих не готово платить больше € 3 млн.

В нынешнем сезоне Ахмед Абделькадер провёл за «Аль-Ахли» 26 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 800 тыс.